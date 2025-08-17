Eispiraten Crimmitschau: Profis und Verantwortliche lächeln beim Media-Day am Sonntag in die Kameras

Eispiraten Crimmitschau
Das Mannschaftsfoto für die Eishockey-Saison 2025/26 ist im Kasten. Trainer Jussi Tuores schickt seine Cracks in der neuen Woche täglich auf das Eis.
Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Profis des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau aktuell nicht. Nach dem Sponsorentreff im Deutschen Landwirtschaftsmuseum in Blankenhain am Freitagabend und dem ersten öffentlichen Eis-Training in Crimmitschau am Samstagvormittag, folgte am Sonntag der Media-Day.
