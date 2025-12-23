Eispiraten Crimmitschau rüsten sich für Weihnachtsspiele: Im Kunsteisstadion im Sahnpark wird es zweimal kuschelig voll

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen trifft am Freitag auf Bad Nauheim und am Sonntag auf Weißwasser. Wann die Entscheidung über die Erweiterung des ausverkauften Gästeblocks für das Derby fällt und welcher Ex-Keeper als Ehrengast erwartet wird. Alle Infos im Überblick.
Der Spielplan beschert den Eispiraten Crimmitschau drei Heimspiele rund um Weihnachten. Und damit in einer Zeit, wenn die Eishockey-Fans deutschlandweit in die Hallen und Stadien strömen. 3830 Zuschauer verfolgten am Sonntag den 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen den ESV Kaufbeuren. Und waren bereits ein Fingerzeig für die nächsten Partien im...
