MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Am Sonntag kommt es zum Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser.
Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Am Sonntag kommt es zum Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser. Bild: Andreas Kretschel
Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Am Sonntag kommt es zum Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser.
Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Am Sonntag kommt es zum Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau rüsten sich für Weihnachtsspiele: Im Kunsteisstadion im Sahnpark wird es zweimal kuschelig voll
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen trifft am Freitag auf Bad Nauheim und am Sonntag auf Weißwasser. Wann die Entscheidung über die Erweiterung des ausverkauften Gästeblocks für das Derby fällt und welcher Ex-Keeper als Ehrengast erwartet wird. Alle Infos im Überblick.

Der Spielplan beschert den Eispiraten Crimmitschau drei Heimspiele rund um Weihnachten. Und damit in einer Zeit, wenn die Eishockey-Fans deutschlandweit in die Hallen und Stadien strömen. 3830 Zuschauer verfolgten am Sonntag den 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen den ESV Kaufbeuren. Und waren bereits ein Fingerzeig für die nächsten Partien im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
22.12.2025
3 min.
Lob und Kritik nach Weihnachtssingen bei den Eispiraten Crimmitschau: Die schönsten Fotos von der Premiere
 6 Bilder
Mehr als 50 Kinder aus dem Nachwuchs des ETC Crimmitschau sangen „Schneeflöckchen, Weißröckchen“.
Mehr als 3800 Besucher haben den Start des Weihnachtssingens am Sonntag im Kunsteisstadion im Sahnpark verfolgt. Im Verlauf des Abends leerten sich die Ränge sichtbar. Warum und wie die Chancen auf eine Wiederholung stehen.
Holger Frenzel
09.12.2025
4 min.
Vertriebschef, Schulleiter und Klempner: Das machen die Eishockey-Cracks aus dem Meisterteam des ETC Crimmitschau heute
Sie standen am Freitag zum Retro-Day im Kunsteisstadion im Sahnpark auf dem Eis: Die Akteure aus der Meistermannschaft, die in der Saison 1999/2000 für den ETC Crimmitschau spielten.
Viele Akteure aus der Oberligamannschaft stehen ein Vierteljahrhundert später fest im Berufsleben. Wer sein Wissen an Schüler weitergibt, wer die Eislöwen-Heimspiele verfolgt und wer mit Fahrrädern sein Geld verdient.
Holger Frenzel
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel