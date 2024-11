Eispiraten Crimmitschau schicken Denis Shevyrin von der Abwehr in den Sturm: „Ich fühle mich als Center ganz wohl“

Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen muss personell improvisieren. Warum Trainer Jussi Tuores die Umstellungen vornahm und welche verletzten Cracks zeitnah auf das Eis zurückkehren sollen.

Aufgrund der angespannten Personallage rückt beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau ein weiterer Profi von der Abwehr in den Sturm: Verteidiger Denis Shevyrin agierte am Wochenende als Center zwischen Lois Spitzner und Dominic Walsh. Er übernahm die Aufgabe am Freitagabend im zweiten Drittel bei der 2:7-Niederlage gegen Krefeld und...