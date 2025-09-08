Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Stürmer Tim Lutz fällt mit einer Schulterverletzung aus.
Stürmer Tim Lutz fällt mit einer Schulterverletzung aus.
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau schon wieder mit Verletzungspech: Sorgen um Stürmer Tim Lutz
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der Eishockey-Zweitligist muss einen schwerwiegenden Ausfall verkraften. Trainer Jussi Tuores und Teammanager Ronny Bauer sondieren den Spielermarkt. Was bisher bekannt ist.

Eine Viertelstunde hat der Austausch gedauert. Trainer Jussi Tuores und Teammanager Ronny Bauer zogen sich am Sonntagabend zu einem Vier-Augen-Gespräch in eine ruhige Ecke des Kunsteisstadions im Sahnpark zurück. Der Grund für den Dialog kurz nach der unnötigen 2:3-Niederlage im Testspiel gegen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser: Die...
