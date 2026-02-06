Eispiraten Crimmitschau stehen erneut mit leeren Händen da: Heimspiel gegen Rosenheim geht mit 2:4 verloren

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau kann sich für den Aufwand aktuell nicht belohnen. Nur mit Kampf und Wille kreieren die Westsachsen aktuell Torchancen. Welche Szene die Vorentscheidung gebracht hat.
Stark gekämpft und trotzdem verloren: Die Eispiraten Crimmitschau stehen am Freitagabend zum dritten Mal in Folge mit leeren Händen da. Sie verloren ihr Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim mit 2:4 (1:2, 1:0, 0:2). Damit bleiben die Westsachsen weiter auf dem zehnten Platz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.