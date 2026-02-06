MENÜ
Hart umkämpft: Die Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Starbulls Rosenheim. Bild: Andreas Kretschel
Hart umkämpft: Die Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Starbulls Rosenheim. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau stehen erneut mit leeren Händen da: Heimspiel gegen Rosenheim geht mit 2:4 verloren
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau kann sich für den Aufwand aktuell nicht belohnen. Nur mit Kampf und Wille kreieren die Westsachsen aktuell Torchancen. Welche Szene die Vorentscheidung gebracht hat.

Stark gekämpft und trotzdem verloren: Die Eispiraten Crimmitschau stehen am Freitagabend zum dritten Mal in Folge mit leeren Händen da. Sie verloren ihr Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim mit 2:4 (1:2, 1:0, 0:2). Damit bleiben die Westsachsen weiter auf dem zehnten Platz.
