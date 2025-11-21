Eispiraten Crimmitschau: Suche nach neuem Kontingentstürmer ist von Erfolg gekrönt

Der Eishockey-Zweitligist reagiert auf die verletzungsbedingten Ausfälle. Ein alter Bekannter steht vor der Rückkehr in das Kunsteisstadion im Sahnpark. Was bisher bekannt ist.

Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau reagiert wie angekündigt auf die verletzungsbedingten Ausfälle der Stürmer Vincent Saponari und Ladislav Zikmund.