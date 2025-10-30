Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei den Eispiraten Crimmitschau läuft die Suche nach Verstärkung für die Offensive.
Bei den Eispiraten Crimmitschau läuft die Suche nach Verstärkung für die Offensive. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau suchen Verstärkung für Offensive: So liefen die Hintergrund-Verhandlungen mit Colin Smith
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat sich intensiver als bisher vermutet mit der Rückholaktion beschäftigt. Wo Jussi Tuores noch Handlungsbedarf sieht und wen Ronny Bauer mit einem Vertrag ausstatten würde.

Im Poker um Colin Smith, der zu den besten Offensivkräften in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) gehört, haben die Eispiraten Crimmitschau nicht nur eine Zuschauerrolle eingenommen. Der 32-Jährige wechselte vor wenigen Tagen von der Düsseldorfer EG zu den Kassel Huskies.
