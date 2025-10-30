Eispiraten Crimmitschau suchen Verstärkung für Offensive: So liefen die Hintergrund-Verhandlungen mit Colin Smith

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat sich intensiver als bisher vermutet mit der Rückholaktion beschäftigt. Wo Jussi Tuores noch Handlungsbedarf sieht und wen Ronny Bauer mit einem Vertrag ausstatten würde.

Im Poker um Colin Smith, der zu den besten Offensivkräften in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) gehört, haben die Eispiraten Crimmitschau nicht nur eine Zuschauerrolle eingenommen. Der 32-Jährige wechselte vor wenigen Tagen von der Düsseldorfer EG zu den Kassel Huskies. Im Poker um Colin Smith, der zu den besten Offensivkräften in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) gehört, haben die Eispiraten Crimmitschau nicht nur eine Zuschauerrolle eingenommen. Der 32-Jährige wechselte vor wenigen Tagen von der Düsseldorfer EG zu den Kassel Huskies.