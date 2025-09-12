Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Verteidiger Greg Kreutzer wird von zwei Spielern der Icefighters Leipzig bedrängt.
Verteidiger Greg Kreutzer wird von zwei Spielern der Icefighters Leipzig bedrängt. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Test gegen Leipzig wird wegen Evakuierungsübung vorzeitig beendet
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat die Partie am Freitagabend mit 3:1 gewonnen. Corey Mackin gelang ein Doppelpack. Die 983 Zuschauer mussten das Kunsteisstadion im Sahnpark in der 59. Minute verlassen.

Zwei Minuten früher als geplant war am Freitagabend das Testspiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Icefighters Leipzig beendet. Die Verantwortlichen probten die Evakuierung des mit 983 Zuschauern gefüllten Kunsteisstadions im Sahnpark, welches schnell geräumt war. „Die Evakuierung hat rund fünf Minuten gedauert“, sagt...
