Eispiraten Crimmitschau: Test gegen Leipzig wird wegen Evakuierungsübung vorzeitig beendet

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat die Partie am Freitagabend mit 3:1 gewonnen. Corey Mackin gelang ein Doppelpack. Die 983 Zuschauer mussten das Kunsteisstadion im Sahnpark in der 59. Minute verlassen.

Zwei Minuten früher als geplant war am Freitagabend das Testspiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Icefighters Leipzig beendet. Die Verantwortlichen probten die Evakuierung des mit 983 Zuschauern gefüllten Kunsteisstadions im Sahnpark, welches schnell geräumt war. „Die Evakuierung hat rund fünf Minuten gedauert", sagt...