Tim McGauley hat zum Saisonstart einen Doppelpack für die Eispiraten Crimmitschau geschnürt.
Tim McGauley hat zum Saisonstart einen Doppelpack für die Eispiraten Crimmitschau geschnürt.
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Tolle Kulisse treibt dezimierten Kader zum 4:1-Sieg gegen Krefeld
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat mit einer taktischen Disziplin den Grundstein gelegt. Neuzugang Tim McGauley schnürte mit genialen Toren einen Doppelpack. 3743 Zuschauer verwandelten das Kunsteisstadion im Sahnpark in einen Hexenkessel.

Nur ein kleiner Kader hat den Eispiraten Crimmitschau zum Start in die neue Saison zur Verfügung gestanden. Trainer Jussi Tuores musste neben Adam McCormick (aufgrund eines familiären Notfalls in Kanada), Dylan Wruck (Muskelverletzung) und Tim Lutz (Schulterverletzung) auch auf Ralf Rollinger (Knieverletzung) verzichten. Für letztgenannten...
