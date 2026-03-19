Eispiraten Crimmitschau: Topscorer Corey Mackin spricht über besondere Sahnpark-Zeit

Der 30-jährige Stürmer verlässt den Eishockey-Zweitligisten. Der US-Amerikaner erklärt seine Enttäuschung nach dem Aus in den Pre-Play-offs und verrät ein bisher gut gehütetes privates Geheimnis.

Er ist Spielmacher und Torjäger in Personalunion. Mit 20 Toren und 40 Vorlagen war Corey Mackin in der abgelaufenen Saison der Topscorer beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau. Mit seinen starken Leistungen machte der US-Boy auch die Konkurrenz auf sich aufmerksam. Der 30-Jährige verlässt den Sahnpark-Club. Das bestätigt... Er ist Spielmacher und Torjäger in Personalunion. Mit 20 Toren und 40 Vorlagen war Corey Mackin in der abgelaufenen Saison der Topscorer beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau. Mit seinen starken Leistungen machte der US-Boy auch die Konkurrenz auf sich aufmerksam. Der 30-Jährige verlässt den Sahnpark-Club. Das bestätigt...