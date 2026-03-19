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Kurz nach dem letzten Spiel in den Pre-Play-offs: Corey Mackin steht zum letzten Mal vor der Heine-Kurve.
Kurz nach dem letzten Spiel in den Pre-Play-offs: Corey Mackin steht zum letzten Mal vor der Heine-Kurve. Foto: Andreas Kretschel
Kurz nach dem letzten Spiel in den Pre-Play-offs: Corey Mackin steht zum letzten Mal vor der Heine-Kurve.
Kurz nach dem letzten Spiel in den Pre-Play-offs: Corey Mackin steht zum letzten Mal vor der Heine-Kurve. Foto: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Topscorer Corey Mackin spricht über besondere Sahnpark-Zeit
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Der 30-jährige Stürmer verlässt den Eishockey-Zweitligisten. Der US-Amerikaner erklärt seine Enttäuschung nach dem Aus in den Pre-Play-offs und verrät ein bisher gut gehütetes privates Geheimnis.

Er ist Spielmacher und Torjäger in Personalunion. Mit 20 Toren und 40 Vorlagen war Corey Mackin in der abgelaufenen Saison der Topscorer beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau. Mit seinen starken Leistungen machte der US-Boy auch die Konkurrenz auf sich aufmerksam. Der 30-Jährige verlässt den Sahnpark-Club. Das bestätigt...
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