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Trainer Jussi Tuores ist bereits nach Finnland zurückgekehrt.
Trainer Jussi Tuores ist bereits nach Finnland zurückgekehrt. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Trainer Jussi Tuores ist bereits nach Finnland zurückgekehrt.
Trainer Jussi Tuores ist bereits nach Finnland zurückgekehrt. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Trainer Jussi Tuores fehlt beim Saisonabschluss
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Nach dem Aus in den Pre-Play-offs warten die letzten offiziellen Termine auf die Sahnpark-Puckjäger. Vor Sponsoren und Dauerkarten-Besitzern soll es auch Informationen zu weiteren Vertragsverlängerungen geben.

Das Team der Eispiraten Crimmitschau wird in die Sommerpause verabschiedet – mit lustigen Anekdoten, kurzen Videos und positiven Personalmeldungen. Die Veranstaltung für Sponsoren und Dauerkartenbesitzer – sie haben alle eine Einladung per Mail erhalten – findet am Freitag im Hotel Meerane statt. Ein „Come together“ für alle Fans und...
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