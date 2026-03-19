Eispiraten Crimmitschau: Trainer Jussi Tuores fehlt beim Saisonabschluss

Eispiraten Crimmitschau
Nach dem Aus in den Pre-Play-offs warten die letzten offiziellen Termine auf die Sahnpark-Puckjäger. Vor Sponsoren und Dauerkarten-Besitzern soll es auch Informationen zu weiteren Vertragsverlängerungen geben.
Das Team der Eispiraten Crimmitschau wird in die Sommerpause verabschiedet – mit lustigen Anekdoten, kurzen Videos und positiven Personalmeldungen. Die Veranstaltung für Sponsoren und Dauerkartenbesitzer – sie haben alle eine Einladung per Mail erhalten – findet am Freitag im Hotel Meerane statt. Ein „Come together“ für alle Fans und...
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