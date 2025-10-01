Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vincent Saponari (am Puck) geht in seine dritte Saison bei den Eispiraten Crimmitschau. Er übernimmt mehr Verantwortung im Powerplay.
Vincent Saponari (am Puck) geht in seine dritte Saison bei den Eispiraten Crimmitschau. Er übernimmt mehr Verantwortung im Powerplay. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Vincent Saponari (am Puck) geht in seine dritte Saison bei den Eispiraten Crimmitschau. Er übernimmt mehr Verantwortung im Powerplay.
Vincent Saponari (am Puck) geht in seine dritte Saison bei den Eispiraten Crimmitschau. Er übernimmt mehr Verantwortung im Powerplay. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau und der gelungene Saisonstart: Ein Trio präsentiert sich wie ausgewechselt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sorgenkinder agieren (wieder) als Leistungsträger. Beim Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau ist Verlass auf Mario Scalzo, Mirko Sacher und Vincent Saponari. Wie sie es aus dem Formtief herausgeschafft haben.

Als intakte Einheit hat sich das Team der Eispiraten Crimmitschau zum Start in die neue Saison präsentiert. Die Mannschaft holte sieben von zwölf möglichen Punkten. Ein Auftakt, der Lust auf die nächsten Partien macht: Am Freitag (ab 19.30 Uhr) gegen Bad Nauheim soll – vor einer erwarteten Kulisse von mehr als 3000 Zuschauern – der dritte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
30.09.2025
2 min.
Eispiraten Crimmitschau und das Rätselraten um Stürmer Dylan Wruck: Jetzt spricht Trainer Jussi Tuores
Dylan Wruck hat in den ersten vier Punktspielen bei den Eispiraten Crimmitschau gefehlt.
Der Routinier soll am Freitag erstmals im Kader des Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau stehen. Wo die Erfahrung des 33-Jährigen trotz des gelungenen Saisonstarts benötigt wird.
Holger Frenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
25.09.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau und Comeback von Dylan Wruck: Direkt nach dem Abschlusstraining geht der Daumen nach unten
Stürmer Dylan Wruck hat den Eispiraten Crimmitschau gegen Krefeld und in Kaufbeuren gefehlt.
Der Eishockey-Zweitligist muss in Kassel und gegen Weißwasser antreten. Trainer Jussi Tuores stehen mehr Alternativen als zum Auftakt-Wochenende zur Verfügung. Wie sein Line-Up aussehen wird.
Holger Frenzel
Mehr Artikel