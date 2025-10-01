Eispiraten Crimmitschau und der gelungene Saisonstart: Ein Trio präsentiert sich wie ausgewechselt

Eispiraten Crimmitschau
Sorgenkinder agieren (wieder) als Leistungsträger. Beim Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau ist Verlass auf Mario Scalzo, Mirko Sacher und Vincent Saponari. Wie sie es aus dem Formtief herausgeschafft haben.
Als intakte Einheit hat sich das Team der Eispiraten Crimmitschau zum Start in die neue Saison präsentiert. Die Mannschaft holte sieben von zwölf möglichen Punkten. Ein Auftakt, der Lust auf die nächsten Partien macht: Am Freitag (ab 19.30 Uhr) gegen Bad Nauheim soll – vor einer erwarteten Kulisse von mehr als 3000 Zuschauern – der dritte...
