Eispiraten Crimmitschau und der Kader für die neue Saison: Was Hoffnung macht, welche Risiken bestehen und wer im Sturm zusammenpasst

Eispiraten Crimmitschau
Beim Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen gibt es einen personellen Umbruch – vor allem in der Offensive, wo sich fünf torgefährliche Stürmer verabschiedet haben. Eine erste Einschätzung zun neuen Team.
Die Eispiraten Crimmitschau haben die Kaderplanung – mit Ausnahme eines letzten kleinen Puzzleteiles – beendet. Trainer Jussi Tuores kann am 15. August mit zwei Torhütern, acht Verteidigern und 13 Stürmern auf dem Eis in die Vorbereitung starten. Nach dem im Sommer erfolgten Umbruch wird sich die Mannschaft mit acht Neuzugängen und wohl...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.