Eispiraten Crimmitschau und der Traum von Jussi Tuores: Wo der dienstälteste DEL2-Trainer einmal hinter der Bande stehen will

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat zuletzt stets in der Adventszeit den Vertrag mit seinem finnischen Coach verlängert. Bisher gibt es keine Gespräche zu dem Thema. Was anders ist als im Dezember 2024.

Die Statistik überrascht selbst Jussi Tuores. Der Trainer der Eispiraten Crimmitschau ist aktuell der Übungsleiter mit der längsten Amtszeit in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2). Im Februar 2023 wurde der Finne vom Co- zum Cheftrainer befördert. „Das habe ich nicht gewusst", sagt der 36-Jährige im Interview mit der „Freien...