Eispiraten Crimmitschau und die Änderung der Sturmreihen: Warum Corey Mackin in seiner neuen Rolle mehr Zeit am Puck bleibt

Die Play-down-Serie zwischen Crimmitschau und Regensburg ist ausgeglichen. Im Auswärtsspiel am Sonntag kehrte Alexander Schmidt in den Kader zurück. Warum der Verteidiger für Felix Thomas einspringen musste.

Die Umstellungen in den Sturmreihen haben den gewünschten Effekt gebracht: Die Eispiraten Crimmitschau konnten in den Play-downs die Durchschlagskraft in der Offensive erhöhen. Sie schafften am Sonntag mit einem 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)-Sieg bei den Eisbären Regensburg den Ausgleich in der Serie. Was wurde geändert? Corey Mackin spielte wie kurz...