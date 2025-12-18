MENÜ
Torhüter Christian Schneider muss nach starken Leistungen gegen Weiden und in Ravensburg wieder pausieren.
Torhüter Christian Schneider muss nach starken Leistungen gegen Weiden und in Ravensburg wieder pausieren. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau und die Personalprobleme: Welche weiteren Profis die Erkältungswelle erwischt hat
Redakteur
Von Holger Frenzel
13 Feldspieler des Eishockey-Zweitligisten haben am Donnerstag auf dem Eis trainiert. In der kurzen und lockeren Einheit versenkte Co-Trainer Esbjörn Hofverberg etliche Penaltys. Wäre sein Comeback eine Option?

Mit zwei Torhütern sowie gerade einmal sechs Verteidigern und sieben Stürmern hat Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau am Donnerstag auf dem Eis trainiert. „Einige Übungen am Puck und einige Abläufe in den Special-Teams“, sagt Trainer Jussi Tuores zum Programm in der kurzen Übungseinheit. Daran beteiligten sich mit Maxim...
