Eispiraten Crimmitschau und ein Luxusproblem im Tor: Wer stets zuerst über die Entscheidung von Trainer Jussi Tuores informiert wird

Eispiraten Crimmitschau
Kevin Reich und Christian Schneider kämpfen beim Eishockey-Zweitligisten um den Platz zwischen den Pfosten. Welche Faktoren eine Rolle spielen und welche Kommunikationsschritte sich eingespielt haben.
Die gute Form der Torhüter des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau wird bei einem Blick in Statistiken bestätigt. Christian Schneider (8 Einsätze) kommt auf eine Fangquote von 95,34 Prozent und einen Gegentorschnitt von 1,53 pro Spiel. Kevin Reich (26 Einsätze) liegt bei einer Fangquote von 92,35 Prozent und einem Gegentorschnitt...
