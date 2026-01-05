Eispiraten Crimmitschau und ihr XL-Lazarett: Wann die verletzten Profis ins Team zurückkehren

Eispiraten Crimmitschau
Dem Eishockey-Zweitligist fehlen sechs Akteure. Einem Stürmer, der schon wieder auf dem Eis stand, droht eine erneute OP. Teammanager Ronny Bauer spricht über die Comeback-Pläne.
Mit einem überschaubaren Kader müssen die Eispiraten Crimmitschau zum Start ins neue Jahr auskommen. Sieben Verteidiger und zehn Stürmer standen bei der 1:3-Niederlage gegen Krefeld und beim 3:2-Sieg nach Verlängerung in Kaufbeuren zur Verfügung. Das bedeutet: Zwei Positionen waren unbesetzt. Warum sich die personelle Lage zeitnah nicht...
