Eispiraten Crimmitschau und ihre Fans gehen zufrieden in die Länderspielpause

Mit einem knappen 3:4 bei den Krefeld Pinguinen verabschiedet sich der Eishockey-Zweitligist in ein paar freie Tage. Dass bei einem Topteam der DEL 2 am Sonntag mehr drin war, ist ein gutes Zeichen.

Sechs Tage kein Training, vermutlich eine ganze Reihe von Kurztrips quer durch Europa – so sieht die Planung im Team der Eispiraten Crimmitschau für die nächste Woche aus. Gerade die Spieler aus Übersee in Diensten des Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen nutzen die traditionelle Länderspielpause aufgrund des Deutschland-Cups der...