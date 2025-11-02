Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dylan Wruck (rechts) – hier im Spiel am Donnerstag in Crimmitschau – sorgte am Sonntag in Krefeld nach Vorarbeit von Dominic Walsh (links) für das zwischenzeitliche 1:1.
Dylan Wruck (rechts) – hier im Spiel am Donnerstag in Crimmitschau – sorgte am Sonntag in Krefeld nach Vorarbeit von Dominic Walsh (links) für das zwischenzeitliche 1:1. Bild: Imago
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau und ihre Fans gehen zufrieden in die Länderspielpause
Redakteur
Von Anika Zimny
Mit einem knappen 3:4 bei den Krefeld Pinguinen verabschiedet sich der Eishockey-Zweitligist in ein paar freie Tage. Dass bei einem Topteam der DEL 2 am Sonntag mehr drin war, ist ein gutes Zeichen.

Sechs Tage kein Training, vermutlich eine ganze Reihe von Kurztrips quer durch Europa – so sieht die Planung im Team der Eispiraten Crimmitschau für die nächste Woche aus. Gerade die Spieler aus Übersee in Diensten des Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen nutzen die traditionelle Länderspielpause aufgrund des Deutschland-Cups der...
