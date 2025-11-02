Eispiraten Crimmitschau und ihre Fans gehen zufrieden in die Länderspielpause

Eispiraten Crimmitschau
Mit einem knappen 3:4 bei den Krefeld Pinguinen verabschiedet sich der Eishockey-Zweitligist in ein paar freie Tage. Dass bei einem Topteam der DEL 2 am Sonntag mehr drin war, ist ein gutes Zeichen.
Sechs Tage kein Training, vermutlich eine ganze Reihe von Kurztrips quer durch Europa – so sieht die Planung im Team der Eispiraten Crimmitschau für die nächste Woche aus. Gerade die Spieler aus Übersee in Diensten des Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen nutzen die traditionelle Länderspielpause aufgrund des Deutschland-Cups der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.