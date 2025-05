Eispiraten Crimmitschau verlängern mit Corey Mackin: Was der Top-Stürmer zu seinen Ambitionen auf das Amt des Kapitäns sagt

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau kann weiter mit dem 30-jährigen US-Amerikaner planen. Er trug in den letzten Jahren schon bei zwei Teams das „C“ auf der Brust. Bald auch als Lindberg-Nachfolger im Sahnpark?

Corey Mackin bleibt beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau. Der 30-jährige US-Amerikaner besetzt damit die erste von vier Ausländerstellen. Die Personalentscheidung, die schon länger in trockenen Tüchern war, wurde am Dienstagmittag verkündet. Der Center, der im Januar zum Team stieß, hatte einen großen Anteil am Klassenerhalt...