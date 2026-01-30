Eispiraten Crimmitschau verlieren gegen Kassel Huskies: Toller Kampf wird nicht mit Punkten belohnt

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat sein Heimspiel am Freitagabend vor 2161 Zuschauern verloren. Die Hausherren waren nur im Powerplay erfolgreich - durch Dylan Wruck und Tim McGauley.

Mit aufmunterndem Applaus haben die Fans aus der Heine-Kurve das Team der Eispiraten Crimmitschau verabschiedet. Kurz zuvor konnten sich die Schützlinge von Trainer Jussi Tuores nicht für einen couragierten Auftritt belohnen: Sie verloren am Freitagabend ihr Heimspiel gegen die Kassel Huskies mit 2:3 (1:0, 0:1, 1:2). Das vom Verletzungspech... Mit aufmunterndem Applaus haben die Fans aus der Heine-Kurve das Team der Eispiraten Crimmitschau verabschiedet. Kurz zuvor konnten sich die Schützlinge von Trainer Jussi Tuores nicht für einen couragierten Auftritt belohnen: Sie verloren am Freitagabend ihr Heimspiel gegen die Kassel Huskies mit 2:3 (1:0, 0:1, 1:2). Das vom Verletzungspech...