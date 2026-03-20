Eispiraten Crimmitschau: Was die Vertragsverlängerungen von Mirko Sacher und Dylan Wruck bedeuten

Eispiraten Crimmitschau
Die beiden Routiniers halten dem Eishockey-Zweitligisten die Treue. Damit haben die Westsachsen nun sechs Stellen im Kader besetzt. Sacher und Wruck nehmen Schlüsselrollen ein. Warum?
Mit Verteidiger Mirko Sacher und Stürmer Dylan Wruck bleiben zwei Leistungsträger bei den Eispiraten Crimmitschau. Die Vertragsverlängerungen wurden am Freitagabend zur Saisonabschlussveranstaltung mit Sponsoren, Helfern und Dauerkartenbesitzern im Hotel Meerane verkündet. Sowohl Sacher als auch Wruck sollen nach Informationen von „Freie...
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