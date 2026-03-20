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Sie bleiben bei den Eispiraten Crimmitschau: Dylan Wruck (links) und Mirko Sacher (rechts).
Sie bleiben bei den Eispiraten Crimmitschau: Dylan Wruck (links) und Mirko Sacher (rechts). Fotocollage: Andreas Kretschel
Sie bleiben bei den Eispiraten Crimmitschau: Dylan Wruck (links) und Mirko Sacher (rechts).
Sie bleiben bei den Eispiraten Crimmitschau: Dylan Wruck (links) und Mirko Sacher (rechts). Fotocollage: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Was die Vertragsverlängerungen von Mirko Sacher und Dylan Wruck bedeuten
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Die beiden Routiniers halten dem Eishockey-Zweitligisten die Treue. Damit haben die Westsachsen nun sechs Stellen im Kader besetzt. Sacher und Wruck nehmen Schlüsselrollen ein. Warum?

Mit Verteidiger Mirko Sacher und Stürmer Dylan Wruck bleiben zwei Leistungsträger bei den Eispiraten Crimmitschau. Die Vertragsverlängerungen wurden am Freitagabend zur Saisonabschlussveranstaltung mit Sponsoren, Helfern und Dauerkartenbesitzern im Hotel Meerane verkündet. Sowohl Sacher als auch Wruck sollen nach Informationen von „Freie...
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