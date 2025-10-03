Eispiraten Crimmitschau verlieren Heimspiel gegen Bad Nauheim: „Goldhelm“ Tim McGauley erwischt einen schwarzen Tag

Eispiraten Crimmitschau
Vor 3121 Zuschauern hat der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau sein erstes Heimspiel verloren. Die Umstellungen von Trainer Jussi Tuores brachten nicht den gewünschten Erfolg.
Schwarzer Tag für Tim McGauley: Der Center der Eispiraten Crimmitschau hat am Freitagabend einen schwarzen Tag erwischt. Der Mann mit dem goldenen Helm stand bei allen vier Gegentoren seiner Mannschaft auf dem Eis. Er und seine Teamkollegen kassierten im Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim eine 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)-Niederlage. Nach den Siegen gegen...
