MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eispiraten-Kapitän Dominic Walsh haderte am Freitag und am Sonntag mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen.
Eispiraten-Kapitän Dominic Walsh haderte am Freitag und am Sonntag mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten-Kapitän Dominic Walsh haderte am Freitag und am Sonntag mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen.
Eispiraten-Kapitän Dominic Walsh haderte am Freitag und am Sonntag mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau verlieren in Landshut: Stürmer Robin Veber verbringt nach Faustkampf eine Nacht im Krankenhaus
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schwere Tage für den Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau. Trotz des Doppelpacks von Corey Mackin gab es keine Punkte für den Mini-Kader. Teammanager Ronny Bauer spricht über die Personallage.

Hinter den Eispiraten Crimmitschau liegt in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) ein Wochenende zum Vergessen. Zuwachs gab es nur für das Lazarett statt für das Punktekonto. Nach vier Niederlagen in Folge müssen die Westsachsen schnellstens den Abwärtstrend stoppen. Im nächsten Heimspiel am Dienstag ab 19.30 Uhr gegen Ravensburg stehen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
05.12.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau feiern Sieg gegen Landshut: Top-Reihe zeigt erneut ihre Offensiv-Qualität
Corey Mackin (mit dem goldenen Helm) jubelt über den zweiten Eispiraten-Treffer.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau bleibt auf Play-off-Kurs. Der Block um Corey Mackin, Dylan Wruck und Dominic Walsh stand vor 2623 Zuschauern bei beiden Treffern auf dem Eis.
Holger Frenzel
12.01.2026
3 min.
Eispiraten Crimmitschau wirbeln Sturmreihen durcheinander: Umstellungen bringen nicht den gewünschten Effekt
Ein Bild, das zur Situation in der Offensive passt: Stürmer Louis Brune liegt auf dem Eis.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau rutscht in der Tabelle auf den achten Platz ab. Den Westsachsen fehlt das „Secondary Scoring“. Was Trainer Jussi Tuores gegen Regensburg alles probiert hat.
Holger Frenzel
Mehr Artikel