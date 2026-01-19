Eispiraten Crimmitschau verlieren in Landshut: Stürmer Robin Veber verbringt nach Faustkampf eine Nacht im Krankenhaus

Eispiraten Crimmitschau
Schwere Tage für den Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau. Trotz des Doppelpacks von Corey Mackin gab es keine Punkte für den Mini-Kader. Teammanager Ronny Bauer spricht über die Personallage.
Hinter den Eispiraten Crimmitschau liegt in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) ein Wochenende zum Vergessen. Zuwachs gab es nur für das Lazarett statt für das Punktekonto. Nach vier Niederlagen in Folge müssen die Westsachsen schnellstens den Abwärtstrend stoppen. Im nächsten Heimspiel am Dienstag ab 19.30 Uhr gegen Ravensburg stehen...
