Eispiraten Crimmitschau verlieren in Weißwasser: Die Stimmen zur unnötigen Niederlage im Sachsenderby

Nach einem desolaten Auftritt im letzten Drittel hat der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau das Spiel am Freitagabend vor ausverkauftem Haus aus der Hand gegeben. Was Torhüter Kevin Reich und Trainer Jussi Tuores ärgert.

Vier Gegentreffer innerhalb einer Viertelstunde haben die Eispiraten Crimmitschau am Freitagabend im Sachsenderby bei den Lausitzer Füchsen kassiert. Und dadurch im letzten Drittel ein Spiel, in dem vieles nach Plan lief, noch aus der Hand gegeben. Crimmitschau kehrte am Freitagabend mit einer 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)-Niederlage aus Weißwasser...