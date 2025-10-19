Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Torhüter Louis Eisenhut stand am Sonntag im Eispiraten-Kasten.
Torhüter Louis Eisenhut stand am Sonntag im Eispiraten-Kasten. Bild: Andreas Kretschel
Torhüter Louis Eisenhut stand am Sonntag im Eispiraten-Kasten.
Torhüter Louis Eisenhut stand am Sonntag im Eispiraten-Kasten. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau verlieren ohne ihre beiden Stamm-Keeper: Trainer Jussi Tuores spricht über die Stimmung in der Kabine
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Da Kevin Reich bei seiner Frau und bei seinem gerade geborenen Sohn in der Klinik geblieben ist, kam Louis Eisenhut zu seinem Debüt in der DEL 2. Welche andere Option an den letzten Tagen geprüft und verworfen wurde.

Christian Schneider pausiert aufgrund einer Unterkörperverletzung. Kevin Reich bleibt kurz nach der Geburt seines Sohnes Samuel Johannes in der Werdauer Pleißentalklinik im Krankenhaus. Eine Konstellation, die am Sonntag für das Zweitliga-Debüt von Louis Eisenhut im Kasten der Eispiraten Crimmitschau gesorgt hat. Der 21-Jährige wurde bei der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.10.2025
4 min.
Erst Shutout, dann Smartphone: Was Eispiraten-Keeper Kevin Reich derzeit nervöser macht als die Schüsse der Gegner
Kevin Reich entschärfte in dieser Szene aus dem ersten Drittel einen Alleingang des Regensburgers Nikola Gajovsky. Das gelang dem Eispiraten-Keeper auch mit allen anderen Schüssen der Gäste.
Der im Sommer nach Crimmitschau gewechselte Torhüter ist bisher ein starker Rückhalt für den Eishockey-Zweitligisten. Das ist im Moment aber nicht der Hauptgrund für eine kleine Sonderbehandlung.
Anika Zimny
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
19.10.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Katastrophale Abwehrleistung führt zur Heimniederlage
Das hatten sich die in rot spielenden Eispiraten am Sonntag anders vorgestellt. Sie kassierten eine 4:6-Heimniederlage gegen Aufsteiger Bietigheim.
Zwei Tage nach dem Sieg beim Spitzenreiter in Landshut folgt ein Dämpfer gegen das Schlusslicht aus Bietigheim. Vor knapp 3000 Zuschauern war nur die Top-Reihe torgefährlich.
Holger Frenzel
13:03 Uhr
4 min.
Neues Album von Stefanie Hertel: Ein letztes Duett mit Vater Eberhard
Stefanie Hertel in ihrem Element – hier bei einem Auftritt diesen Sommer in der Katharinenkirche in Oelsnitz.
Nach sieben Jahren veröffentlicht Sängerin Stefanie Hertel am Freitag eine neue Platte. Sie hält mit dem Album musikalisch Rückschau und blickt gleichzeitig nach vorn. Im November kommt sie mit einem Musiktheater nach Plauen.
Christian Schubert
Mehr Artikel