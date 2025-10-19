Eispiraten Crimmitschau verlieren ohne ihre beiden Stamm-Keeper: Trainer Jussi Tuores spricht über die Stimmung in der Kabine

Da Kevin Reich bei seiner Frau und bei seinem gerade geborenen Sohn in der Klinik geblieben ist, kam Louis Eisenhut zu seinem Debüt in der DEL 2. Welche andere Option an den letzten Tagen geprüft und verworfen wurde.

Christian Schneider pausiert aufgrund einer Unterkörperverletzung. Kevin Reich bleibt kurz nach der Geburt seines Sohnes Samuel Johannes in der Werdauer Pleißentalklinik im Krankenhaus. Eine Konstellation, die am Sonntag für das Zweitliga-Debüt von Louis Eisenhut im Kasten der Eispiraten Crimmitschau gesorgt hat. Der 21-Jährige wurde bei der...