Stürmer Maxim Trépanier wechselt zu den Eispiraten Crimmitschau. Er wird am Freitag im Heimspiel gegen Düsseldorf noch nicht spielen.
Stürmer Maxim Trépanier wechselt zu den Eispiraten Crimmitschau. Er wird am Freitag im Heimspiel gegen Düsseldorf noch nicht spielen. Bild: Andreas Kretschel
28.11.2025 Eispiraten - Düsseldorfer EG
28.11.2025 Eispiraten - Düsseldorfer EG Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau verpflichten Stürmer Maxim Trépanier: Kanadischer Neuzugang soll am Sonntag sein Debüt geben
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der Eishockey-Zweitligist kann mit Verzögerung die Suche nach einem neuen Kontingentspieler beenden. Teammanager Ronny Bauer erwartet durch die Verstärkung „mehr Durchschlagskraft“ in der Offensive.

Crimmitschau.

Maxim Trépanier wechselt zu den Eispiraten Crimmitschau. Der Eishockey-Zweitligist meldet am Freitag die Verpflichtung des kanadischen Stürmers. Der 26-Jährige kommt vom ungarischen Club Ferencvárosi TC aus der ICE Hockey League. Der Neuzugang soll das Trikot mit der Nummer 19 tragen.

Die Westsachsen mussten sich aufgrund der Verletzung von Ladislav Zikmund, der sich die Hand gebrochen hat, auf die Suche nach einem neuen Importspieler begeben. Nachdem die Rückkehr des Letten Rihards Marenis geplatzt war, erhielt der Kanadier Maxim Trépanier einen Vertrag. „Wir haben einen offensiven Stürmer gesucht. Maxim ist jung und hungrig, möchte zeigen, was in ihm steckt und wird unserer Offensive noch mehr Durchschlagskraft geben“, wird Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer in einer Pressemitteilung zitiert.

In der Saison 2023/24 wagte Maxim Trépanier den Sprung nach Europa. Mit Storhamar wurde er norwegischer Meister. Anschließend sorgte er in Dänemark für Furore, wo er für die Herlev Eagles auf 26 Tore und 26 Vorlagen kam. Zu Beginn der aktuellen Saison stand der Offensivmann in acht Partien für Ferencvárosi TC in Ungarn auf dem Eis. Zuletzt hielt er sich in seiner kanadischen Heimat auf. Im Optimalfall - wenn es bei der Lizenzierung keine Probleme gibt - soll Maxim Trépanier am Sonntag auswärts in Regensburg erstmals für die Eispiraten auflaufen. (hof)

