Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Adam McCormick trifft mit dem Eispiraten-Team auf Vorarlberg und Weißwasser.
Adam McCormick trifft mit dem Eispiraten-Team auf Vorarlberg und Weißwasser. Bild: Andreas Kretschel
Adam McCormick trifft mit dem Eispiraten-Team auf Vorarlberg und Weißwasser.
Adam McCormick trifft mit dem Eispiraten-Team auf Vorarlberg und Weißwasser. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Verteidiger Adam McCormick sieht den Sahnpark als DEL-Sprungbrett
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Eishockey-Zweitligisten nimmt der 25-Jährige eine Schlüsselrolle ein. Wie er die Umstellung auf die größere Eisfläche meistert und was ihm in Gesprächen mit den Fans auffällt.

Auf die Eispiraten Crimmitschau wartet das wichtigste und vielleicht auch aufschlussreichste Wochenende in der Saisonvorbereitung. Kapitän Dominic Walsh und Co. kreuzen mit zwei Teams, die über ein ähnliches Leistungsniveau verfügen, die Schläger: Am Freitag (ab 19.30 Uhr) wartet nach einer mehr als sechseinhalbstündigen Busfahrt die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Allrounder Dominic Walsh ist für die Abwehr eingeplant
Trainer Jussi Tuores hat viele Optionen für die Abwehr: Nur sieben der neun Verteidiger können beim Test in Plzen spielen.
Der Eishockey-Zweitligist testet zweimal auswärts, in der Defensive gibt es dabei einen großen Konkurrenzkampf. Wird Trainer Jussi Tuores einen Kapitän bestimmen oder von den Profis wählen lassen?
Holger Frenzel
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
02.09.2025
3 min.
„Wir bestreiten ab jetzt jedes Spiel mit der bestmöglichen Aufstellung“: Trainer Jussi Tores beendet Rotation bei Eispiraten Crimmitschau
Trainer Jussi Tuores schickt in den nächsten Testspielen der Eispiraten Crimmitschau nur seine bestmögliche Formation auf das Eis.
Beim Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau haben einige Stammkräfte schon in der Vorbereitungsphase eine Verschnaufpause erhalten. Nach der Testspiel-Pleite in Leipzig gibt es ein Umdenken. Warum?
Holger Frenzel
Mehr Artikel