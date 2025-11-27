Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sebastian Streu (mit Tochter Emely) am Mittwoch beim Fototermin in der Geschäftsstelle der Eispiraten Crimmitschau.
Sebastian Streu (mit Tochter Emely) am Mittwoch beim Fototermin in der Geschäftsstelle der Eispiraten Crimmitschau. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Warum Stürmer Sebastian Streu vor dem Wechsel sein Finnland-Netzwerk genutzt hat
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hinter dem 26-jährigen Eishockeyprofi und seiner Familie liegt eine aufregende Zeit. Der Neuzugang spricht über die Vertragsunterschrift an seinem Geburtstag, Umzugsstress für seine Tochter und das Sahnpark-Flair.

Turbulente Tage hinter liegen Sebastian Streu. Der 26-jährige Stürmer soll am Freitag (ab 19.30 Uhr) gegen Düsseldorf und am Sonntag (ab 17 Uhr) in Regensburg erstmals für die Eispiraten Crimmitschau auflaufen. Zuvor sprach er mit „Freie Presse“ über seine aufregende Zeit zuletzt.
