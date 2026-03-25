Eispiraten Crimmitschau: Warum Torhüter Kevin Reich seinen Vertrag verlängert hat

Eispiraten Crimmitschau
Eine wichtige Personalentscheidung ist beim Eishockey-Zweitligisten gefallen. Die Verantwortlichen setzen zwischen den Pfosten weiter auf den 30-jährigen Linksfänger, der zwei kleine Kinder hat.
Torhüter Kevin Reich bleibt bei den Eispiraten Crimmitschau. Der 30-jährige Schlussmann hat seinen Vertrag beim Eishockey-Zweitligisten bis Frühjahr 2027 verlängert. Das teilten die Verantwortlichen des Clubs am Mittwochnachmittag mit. Die Entscheidung zeichnete sich bereits in den letzten Wochen ab. „Wir haben schon früh in der Saison...
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