Eispiraten Crimmitschau: Wie sich der neue Keeper Kevin Reich nach einem Schicksalsschlag aus seinem mentalen Tief kämpfte

Eispiraten Crimmitschau
Eishockey war für den 29-Jährigen zwischenzeitlich in den Hintergrund gerückt. Der Wechsel in die DEL 2 und nach Crimmitschau stellt einen Neuanfang dar. Dafür griff der Torhüter im Mai selbst zum Telefon.
Zwischen den neuen Ausrüstungsgegenständen und den leeren Kartons ist in der Kabine des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau ein Kinderlachen zu hören. Es stammt von einem aufgeweckten Jungen namens Nino. Der Kleine, der zwei Jahre alt ist, probiert Schläger aus und klettert auf Sitzbänke. „Er ist immer in Bewegung“, freut sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.