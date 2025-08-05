Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Torhüter Kevin Reich zeigte seinem Sohn Nino (2 Jahre) in dieser Woche schon einmal das Kunsteisstadion im Sahnpark. Das Eispiraten-Team trainiert ab 15. August auf dem Eis.
Torhüter Kevin Reich zeigte seinem Sohn Nino (2 Jahre) in dieser Woche schon einmal das Kunsteisstadion im Sahnpark. Das Eispiraten-Team trainiert ab 15. August auf dem Eis. Bild: Andreas Kretschel
Torhüter Kevin Reich zeigte seinem Sohn Nino (2 Jahre) in dieser Woche schon einmal das Kunsteisstadion im Sahnpark. Das Eispiraten-Team trainiert ab 15. August auf dem Eis.
Torhüter Kevin Reich zeigte seinem Sohn Nino (2 Jahre) in dieser Woche schon einmal das Kunsteisstadion im Sahnpark. Das Eispiraten-Team trainiert ab 15. August auf dem Eis. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Wie sich der neue Keeper Kevin Reich nach einem Schicksalsschlag aus seinem mentalen Tief kämpfte
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eishockey war für den 29-Jährigen zwischenzeitlich in den Hintergrund gerückt. Der Wechsel in die DEL 2 und nach Crimmitschau stellt einen Neuanfang dar. Dafür griff der Torhüter im Mai selbst zum Telefon.

Zwischen den neuen Ausrüstungsgegenständen und den leeren Kartons ist in der Kabine des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau ein Kinderlachen zu hören. Es stammt von einem aufgeweckten Jungen namens Nino. Der Kleine, der zwei Jahre alt ist, probiert Schläger aus und klettert auf Sitzbänke. „Er ist immer in Bewegung“, freut sich...
