Eispiraten Crimmitschau: Wird Dylan Wruck bis zum Saisonstart gegen Krefeld fit?

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen bestreitet am Freitag das letzte Testspiel. Danach können die Profis noch einmal abschalten. Wie viele freie Tage ihnen Trainer Jussi Tuores gönnt.
Auf drei Leistungsträger muss Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau im letzten Testspiel verzichten. Neben Stürmer Tim Lutz, der aufgrund einer Schulterverletzung bis Dezember ausfallen wird, fehlen im Duell mit den Icefighters Leipzig (Beginn: 19.30 Uhr) Verteidiger Adam McCormick und Stürmer Dylan Wruck. McCormick ist aufgrund eines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.