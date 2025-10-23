Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Alexander Schmidt nahm an den letzten vier Wochenenden nur die Zuschauerrolle ein.
Alexander Schmidt nahm an den letzten vier Wochenenden nur die Zuschauerrolle ein.
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Wo Verteidiger Alexander Schmidt die nötige Spielpraxis bekommen soll
Redakteur
Von Holger Frenzel
Beim Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau nimmt der 22-Jährige aktuell nur eine Zuschauerrolle ein. Deshalb laufen Abstimmungen zur Vergabe einer Förderlizenz. Wartet auf das Abwehr-Talent ein besonderes Erlebnis?

Nur in zwei der bisher zehn ausgetragenen Partien gehörte Alexander Schmidt zum Kader der Eispiraten Crimmitschau. Der Verteidiger stand gerade einmal 12 Minuten und 52 Sekunden auf dem Eis – zum Saisonstart gegen Krefeld und in Kaufbeuren. An den letzten vier Wochenenden blieb dem 22-Jährigen nur die Zuschauerrolle. Das hängt auch mit der...
