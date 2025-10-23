Eispiraten Crimmitschau: Wo Verteidiger Alexander Schmidt die nötige Spielpraxis bekommen soll

Beim Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau nimmt der 22-Jährige aktuell nur eine Zuschauerrolle ein. Deshalb laufen Abstimmungen zur Vergabe einer Förderlizenz. Wartet auf das Abwehr-Talent ein besonderes Erlebnis?

Nur in zwei der bisher zehn ausgetragenen Partien gehörte Alexander Schmidt zum Kader der Eispiraten Crimmitschau. Der Verteidiger stand gerade einmal 12 Minuten und 52 Sekunden auf dem Eis – zum Saisonstart gegen Krefeld und in Kaufbeuren. An den letzten vier Wochenenden blieb dem 22-Jährigen nur die Zuschauerrolle. Das hängt auch mit der...