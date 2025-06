Eispiraten-Verantwortliche packen beim Abladen der neuen Bande im Kunsteisstadion tatkräftig mit an

Am Donnerstag war es so weit, die dringend notwendige Flex-Bande wurde in Crimmitschau angeliefert. Wann ihr Aufbau abgeschlossen sein soll und warum trotzdem auch alter Charme erhalten bleibt.

Der Umbau im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau, er nimmt immer konkretere Formen an. Nachdem in den vergangenen Wochen die alte Bande rund um die Betonfläche, wo sich im Winter das Eis befindet, abgebaut wurde, ist seit Donnerstag der Nachfolger vor Ort. Mit zwei Lkws wurden die insgesamt 10 Tonnen Material der neuen Flex-Bande...