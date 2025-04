Entscheidung fällt erst in der dritten Verlängerung: Eispiraten Crimmitschau gewinnen nach Tor von Corey Mackin mit 3:2 gegen Regensburg

Der Auftakt der Play-downs war nichts für schwache Nerven. Vor 2924 Zuschauern gab es in der regulären Spielzeit keinen Sieger. Die Erlösung für die Eispiraten-Fans gab es erst in der 102. Minute.

Die Serie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Eisbären Regensburg wird eine ganz knappe Kiste. Die Entscheidung in der ersten Partie der Play-downs ist am Freitagabend in der dritten Verlängerung gefallen: Corey Mackin machte in der 102. Minute den 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung perfekt. Er traf - kurz vor...