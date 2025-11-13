Erneut Verletzungspech bei den Eispiraten Crimmitschau: Stürmer Till Michel fällt zehn Wochen aus

Eispiraten Crimmitschau
Der 21-jährige Center hat sich eine Oberkörperverletzung zugezogen. Auf dem Spielermarkt ist viel Bewegung. Beschäftigten sich die Eispiraten-Verantwortlichen mit Daniel Weiß oder Filip Reisnecker?
Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau wird erneut vom Verletzungspech heimgesucht: Stürmer Till Michel muss aufgrund einer Oberkörperverletzung eine Pause von zehn Wochen einlegen. Der 21-Jährige pausiert damit bis Ende Januar/Anfang Februar. Zudem fehlt Tim Lutz (Schulterverletzung) lange Zeit, Ralf Rollinger (Knieverletzung) die...
