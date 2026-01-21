MENÜ
Ungewöhnliche Szene nach dem Pommes-Wurf: Eismeister Enrico Hamori wird von einem Linienrichter zum Reinigungseinsatz gezogen.
Ungewöhnliche Szene nach dem Pommes-Wurf: Eismeister Enrico Hamori wird von einem Linienrichter zum Reinigungseinsatz gezogen. Bild: Andreas Kretschel
Das Plakat hing am Dienstagabend in der Heine-Kurve.
Das Plakat hing am Dienstagabend in der Heine-Kurve. Bild: Andreas Kretschel
Corey Mackin hat sich verletzt.
Corey Mackin hat sich verletzt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau
Fan-Protest, Pommes-Wurf, Top-Unterzahl und Topscorer-Verletzung: Freud und Leid bei den Eispiraten Crimmitschau
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist hat am Dienstagabend seine Negativserie mit einem 2:1-Sieg gegen Ravensburg beendet. Die Referees aber verfassten eine Zusatzmeldung und Corey Mackin muss zum CT-Termin.

Nach vier Partien ohne Sieg haben die Eispiraten Crimmitschau endlich wieder gejubelt. Sie setzten sich am Dienstagabend und damit wenige Stunden nach der Info zur Vertragsverlängerung von Trainer Jussi Tuores mit 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) gegen die Ravensburg Towerstars durch. Tim McGauley und Dylan Wruck waren für die Eispiraten erfolgreich. Die...
