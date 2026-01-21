Fan-Protest, Pommes-Wurf, Top-Unterzahl und Topscorer-Verletzung: Freud und Leid bei den Eispiraten Crimmitschau

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist hat am Dienstagabend seine Negativserie mit einem 2:1-Sieg gegen Ravensburg beendet. Die Referees aber verfassten eine Zusatzmeldung und Corey Mackin muss zum CT-Termin.
Nach vier Partien ohne Sieg haben die Eispiraten Crimmitschau endlich wieder gejubelt. Sie setzten sich am Dienstagabend und damit wenige Stunden nach der Info zur Vertragsverlängerung von Trainer Jussi Tuores mit 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) gegen die Ravensburg Towerstars durch. Tim McGauley und Dylan Wruck waren für die Eispiraten erfolgreich. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.