„Für meine Entwicklung ein logischer Schritt“: Stürmer Thomas Reichel wechselt von Crimmitschau nach Ravensburg

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau muss ohne Thomas Reichel planen. Den 26-Jährigen zieht es nach Oberschwaben, wo er hinter der Bande einen alten Bekannten trifft.

Crimmitschau. Thomas Reichel wechselt nach zwei Jahren bei den Eispiraten Crimmitschau zu einem Top-Team aus der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL). Der 26-jährige Stürmer unterschrieb einen Vertrag bei den Towerstars Ravensburg, die sich in der abgelaufenen Saison erst im Finale den Eislöwen Dresden geschlagen geben mussten. Bei den Oberschwaben wurde Thomas Reichel am Donnerstag als Neuzugang vorgestellt.

„Ravensburg hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass es oben mitspielen kann. Daher war dieser Wechsel für meine Karriere und Entwicklung auch ein logischer Schritt“, wird Thomas Reichel in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert. Er kennt Trainer Bo Subr bereits aus der Zusammenarbeit in der Saison 2022/23 in Kassel: „Ich mag seinen Spielstil und denke, dass ich da gut dazu passen werde.“ Für die Eispiraten absolvierte Thomas Reichel insgesamt 96 Partien – mit 28 Toren und 39 Vorlagen. Der Center hatte großen Anteil am Einzug ins Halbfinale in der Saison 2023/24. In der Spielzeit 2024/25 konnte er aufgrund von mehreren Schulterverletzungen nur etwa die Hälfte der Spiele absolvieren.

Auch Lindberg und Feser wechseln

Neben Thomas Reichel gibt es zwei weitere Eispiraten-Profis, die zu Kontrahenten in der DEL 2 gehen: Tobias Lindberg nach Landshut und Scott Feser nach Rosenheim. Die Eispiraten warten auf die Entscheidung zum Stadionmietvertrag, mit dem sich am Donnerstag der Stadtrat in Crimmitschau beschäftigt. Danach sollen erste Personalentscheidungen verkündet werden. Klar scheint: In der Offensive gibt es einen größeren Umbruch. (hof)