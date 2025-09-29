„Ich war einfach taff“: Adam McCormick von den Eispiraten Crimmitschau über eine besondere Geste der Fans nach dem Tod seiner „Mom“

Eispiraten Crimmitschau
Hinter dem 25-jährigen Verteidiger liegen schwere Wochen. Wie er an seine kürzlich verstorbene Mutter erinnert und welche Unterstützung er von seinen Mitspielern erhält. Eishockey ist momentan die beste Ablenkung.
Ein gutes Gespür für besondere Situationen haben wieder einmal die Fans der Eispiraten Crimmitschau bewiesen. Sie riefen nach dem 2:1-Erfolg im Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse nicht nur die Namen von Torhüter Christian Schneider und Siegtorschütze Vincent Saponari. Die Anhänger würdigten zudem lautstark die Leistung von Verteidiger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.