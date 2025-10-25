„In der Defensive hat es überhaupt nicht gepasst“: Eispiraten Crimmitschau verlieren auswärts in Weiden

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat am Freitagabend eine unnötige Niederlage kassiert. Ausgerechnet ein gebürtiger Sache, der im Trikot der Blue Devils spielt, avancierte zum Matchwinner.

Das Defensivverhalten entwickelt sich bei den Eispiraten Crimmitschau zum Sorgenkind. Sie haben am Freitagabend auswärts bei den Blue Devils Weiden mit 3:6 (2:1, 0:1, 1:4) verloren. Damit zappelte die Scheibe in den letzten vier Partien insgesamt 21-mal im Eispiraten-Kasten. Zur Erinnerung: In den ersten sieben Spielen gab es nur zwölf...