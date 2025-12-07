In der entscheidenden Phase zu passiv: Eispiraten Crimmitschau verlieren Auswärtsspiel in Bietigheim

Der Aufsteiger aus Baden-Württemberg hat seine Heimstärke auch gegen die Westsachsen untermauert. Denn der Ausgleichstreffer von Corey Mackin ließ die vielen mitgereisten Fans nur kurz hoffen.

Die Eispiraten Crimmitschau haben am Sonntag die neu gewonnene Heimstärke der Bietigheim Steelers zu spüren bekommen. Zwei Tage nach dem eigenen 2:1-Heimsieg gegen Landshut musste sich der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen beim Aufsteiger in Baden-Württemberg mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) geschlagen geben. Für Bietigheim war es vor fast 5000... Die Eispiraten Crimmitschau haben am Sonntag die neu gewonnene Heimstärke der Bietigheim Steelers zu spüren bekommen. Zwei Tage nach dem eigenen 2:1-Heimsieg gegen Landshut musste sich der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen beim Aufsteiger in Baden-Württemberg mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) geschlagen geben. Für Bietigheim war es vor fast 5000...