Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Foto zeigt Corey Mackin (rotes Trikot) bei einem Bully im Heimspiel gegen Bietigheim. Am Sonntag erzielte er auswärts den zwischenzeitlichen Ausgleich für Crimmitschau.
Das Foto zeigt Corey Mackin (rotes Trikot) bei einem Bully im Heimspiel gegen Bietigheim. Am Sonntag erzielte er auswärts den zwischenzeitlichen Ausgleich für Crimmitschau. Bild: Andreas Kretschel
Das Foto zeigt Corey Mackin (rotes Trikot) bei einem Bully im Heimspiel gegen Bietigheim. Am Sonntag erzielte er auswärts den zwischenzeitlichen Ausgleich für Crimmitschau.
Das Foto zeigt Corey Mackin (rotes Trikot) bei einem Bully im Heimspiel gegen Bietigheim. Am Sonntag erzielte er auswärts den zwischenzeitlichen Ausgleich für Crimmitschau. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
In der entscheidenden Phase zu passiv: Eispiraten Crimmitschau verlieren Auswärtsspiel in Bietigheim
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Aufsteiger aus Baden-Württemberg hat seine Heimstärke auch gegen die Westsachsen untermauert. Denn der Ausgleichstreffer von Corey Mackin ließ die vielen mitgereisten Fans nur kurz hoffen.

Die Eispiraten Crimmitschau haben am Sonntag die neu gewonnene Heimstärke der Bietigheim Steelers zu spüren bekommen. Zwei Tage nach dem eigenen 2:1-Heimsieg gegen Landshut musste sich der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen beim Aufsteiger in Baden-Württemberg mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) geschlagen geben. Für Bietigheim war es vor fast 5000...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
06:15 Uhr
3 min.
Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt
Der Putschversuch in Benin wurde nach offiziellen Angaben vereitelt.
Ein Putschversuch im westafrikanischen Benin wurde Präsident Talon zufolge erfolgreich vereitelt. Die Regionalmacht Nigeria schickt Kampfflugzeuge und Bodentruppen ins Nachbarland.
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
06:15 Uhr
5 min.
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.
Thomas Scholze
06.12.2025
3 min.
Dominic Walsh wird neuer Rekordhalter bei den Eispiraten Crimmitschau: Die besten Fotos aus seiner Sahnpark-Karriere
 8 Bilder
Der Allrounder kann am Sonntag in der Liste mit den meisten Pflichtspiel-Einsätzen mit André Schietzold gleichziehen. Der 36-Jährige präsentiert sich in seiner 13. Eispiraten-Saison in einer blendenden Verfassung. Seine (bisherige) Sahnpark-Karriere in Bildern.
Holger Frenzel
05.12.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau feiern Sieg gegen Landshut: Top-Reihe zeigt erneut ihre Offensiv-Qualität
Corey Mackin (mit dem goldenen Helm) jubelt über den zweiten Eispiraten-Treffer.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau bleibt auf Play-off-Kurs. Der Block um Corey Mackin, Dylan Wruck und Dominic Walsh stand vor 2623 Zuschauern bei beiden Treffern auf dem Eis.
Holger Frenzel
Mehr Artikel