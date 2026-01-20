MENÜ
Jussi Tuores hat seinen Vertrag bei den Eispiraten Crimmitschau verlängert.
Jussi Tuores hat seinen Vertrag bei den Eispiraten Crimmitschau verlängert. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Jussi Tuores bleibt bei den Eispiraten Crimmitschau: Coach spricht über Familienzuwachs, Trainerstab und Kaderplanung
Von Holger Frenzel
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau setzt auch in den nächsten beiden Spielzeiten auf den finnischen Übungsleiter. Der 36-Jährige braucht bald eine größere Wohnung und ein größeres Auto. Warum?

Jussi Tuores bleibt auch in den nächsten beiden Spielzeiten der Trainer beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau. Der 36-jährige Finne hat einen Vertrag bis Frühjahr 2028 unterschrieben. Er liefert interessante Einblicke – in die Kaderplanung und sein Privatleben.
