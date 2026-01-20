Kommentar zu den Eispiraten Crimmitschau: Jussi Tuores sorgt für Kontinuität auf einem Schleudersitz

Der finnische Coach wird das Sahnpark-Team aus der aktuellen Mini-Krise führen. Seine Taktik und seine Gelassenheit erinnern an Trainer-Legende Gunnar Leidborg, vergleicht Redakteur Holger Frenzel.

Jussi Tuores passt zu den Eispiraten Crimmitschau – als Trainer und als Mensch. Auf einem Posten, der in der Vergangenheit oft ein Schleudersitz war, sorgt der Finne für Kontinuität. Und das mit seinen gerade einmal 36 Jahren und bei seinem Debüt im Profi-Bereich.