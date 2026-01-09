Kommentar zu den Eispiraten Crimmitschau und der Suche nach Ersatz für Mirko Sacher: Wann Handlungsbedarf besteht und wieviel Geld gebraucht wird

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist darf sich gegen Regensburg und Bietigheim keine Niederlage erlauben. Sonst würde das Polster auf die Play-downs schrumpfen und müsste die sechste Importstelle besetzt werden, sagt Reporter Holger Frenzel.
Die nächsten beiden Heimspiele besitzen richtungsweisenden Charakter. Die Eispiraten Crimmitschau erwarten erst Regensburg und dann Bietigheim. Dabei handelt es sich um zwei direkte Kontrahenten im Kampf um den vorzeitigen Klassenerhalt. Mit zwei Siegen (und bestenfalls sechs Punkten) würden Kapitän Dominic Walsh und Co. weiterhin voll auf Kurs...
