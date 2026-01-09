MENÜ
Die Eispiraten Crimmitschau stehen auf dem sechsten Platz.
Die Eispiraten Crimmitschau stehen auf dem sechsten Platz.
Meinung
Eispiraten Crimmitschau
Kommentar zu den Eispiraten Crimmitschau und der Suche nach Ersatz für Mirko Sacher: Wann Handlungsbedarf besteht und wieviel Geld gebraucht wird
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der Eishockey-Zweitligist darf sich gegen Regensburg und Bietigheim keine Niederlage erlauben. Sonst würde das Polster auf die Play-downs schrumpfen und müsste die sechste Importstelle besetzt werden, sagt Reporter Holger Frenzel.

Die nächsten beiden Heimspiele besitzen richtungsweisenden Charakter. Die Eispiraten Crimmitschau erwarten erst Regensburg und dann Bietigheim. Dabei handelt es sich um zwei direkte Kontrahenten im Kampf um den vorzeitigen Klassenerhalt. Mit zwei Siegen (und bestenfalls sechs Punkten) würden Kapitän Dominic Walsh und Co. weiterhin voll auf Kurs...
Das könnte Sie auch interessieren
05.01.2026
3 min.
Eispiraten Crimmitschau und ihr XL-Lazarett: Wann die verletzten Profis ins Team zurückkehren
Eispiraten-Trainer Jussi Tuores muss aktuell mit einem kleinen Kader auskommen.
Dem Eishockey-Zweitligist fehlen sechs Akteure. Einem Stürmer, der schon wieder auf dem Eis stand, droht eine erneute OP. Teammanager Ronny Bauer spricht über die Comeback-Pläne.
Holger Frenzel
08:36 Uhr
2 min.
ÖPNV in Leipzig und Dresden startet trotz Schnee planmäßig
Trotz des Wintersturms starten die Busse und Bahnen in Leipzig und Dresden planmäßig.
Starker Schneefall – und trotzdem läuft zunächst alles nach Plan. Wie die Verkehrsbetriebe die Busse und Bahnen am Morgen auf Kurs halten. Trotzdem ist Vorsicht für Passagiere jetzt besonders wichtig.
08:36 Uhr
1 min.
Schneeglätte: Auto rutscht in Graben, Lkw bleiben hängen
Ein Unfall mit hohem Sachschaden wird von der S 288 vor Crimmitschau gemeldet.
Verkehrsprobleme gab es am Freitagmorgen unter anderem bei Crimmitschau und auf der A 4 bei Meerane.
Bernd Appel
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
08.01.2026
4 min.
Eispiraten Crimmitschau: Darum reißt der Ausfall von Abwehrchef Mirko Sacher eine riesige Lücke
Ein wichtiger Akteur bei den Eispiraten Crimmitschau: Verteidiger Mirko Sacher (hier im Derby gegen Weißwasser) schaltet sich oft mit in die Offensive ein.
Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen muss bis Saisonende auf einen Schlüsselspieler verzichten. Welche Optionen es kurzfristig gibt und warum die Olympia-Pause in der DEL herbeigesehnt wird.
Holger Frenzel
08.01.2026
5 min.
Sturmtief „Elli“ trifft das Erzgebirge: Wo Schulen am Freitag wegen Schnee und Glätte geschlossen bleiben
Der Winterdienst dürfte in den kommenden Tagen wieder gut zu tun haben.
Sturmtief „Elli“ sorgt für unsichere Schulwege. Im Erzgebirge bleiben einige Schulen wegen des Wetters geschlossen. Eine generelle Empfehlung dafür gibt es aber nicht. Und wie plant der Regionalverkehr Erzgebirge?
Michael Urbach
