Kommentar zum ersten Retro-Day bei den Eispiraten Crimmitschau: Gern mehr davon – am besten einmal pro Saison

Der Aktionstag war ein Schritt in die richtige Richtung bei der oft vernachlässigten Traditionspflege. Welche Jubiläen sich in den nächsten Jahren anbieten, sagt Redakteur Holger Frenzel.

Traditionspflege spielt in Crimmitschau – drücken wir es mal vorsichtig aus – nicht so eine große Rolle wie an anderen Eishockey-Standorten. Eispiraten und ETC haben bei dem Thema noch Luft nach oben. Das betrifft beispielsweise die Präsentation von alten Fotos und historischen Dokumenten im und am Kunsteisstadion im Sahnpark.