Pech und Ratlosigkeit: Stimmen der Eispiraten Crimmitschau zum Eigentor aus dem Kuriositätenkabinett

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau sorgt im Testspiel für eine Szene mit Seltenheitswert. Was Stürmer Vincent Saponari, Torhüter Christian Schneider und Trainer Jussi Tuores zum ungewöhnlichen Gegentor durch den Kopf geht.

Eigentor aus dem Kuriositätenkabinett: Stürmer Vincent Saponari von den Eispiraten Crimmitschau hat bei der 2:3 (2:1,0:1,0:1)-Niederlage im Testspiel gegen die Lausitzer Füchse die Hartgummischeibe in den eigenen Kasten geschossen – vorbei an Torhüter Christian Schneider, der bei einer angezeigten Strafe für die Gäste auf die Bank eilte.... Eigentor aus dem Kuriositätenkabinett: Stürmer Vincent Saponari von den Eispiraten Crimmitschau hat bei der 2:3 (2:1,0:1,0:1)-Niederlage im Testspiel gegen die Lausitzer Füchse die Hartgummischeibe in den eigenen Kasten geschossen – vorbei an Torhüter Christian Schneider, der bei einer angezeigten Strafe für die Gäste auf die Bank eilte....