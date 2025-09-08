Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Einfach nur bedient: Trainer Jussi Tuores und seine Profis ärgern sich über das Eigentor.
Einfach nur bedient: Trainer Jussi Tuores und seine Profis ärgern sich über das Eigentor. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Pech und Ratlosigkeit: Stimmen der Eispiraten Crimmitschau zum Eigentor aus dem Kuriositätenkabinett
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau sorgt im Testspiel für eine Szene mit Seltenheitswert. Was Stürmer Vincent Saponari, Torhüter Christian Schneider und Trainer Jussi Tuores zum ungewöhnlichen Gegentor durch den Kopf geht.

Eigentor aus dem Kuriositätenkabinett: Stürmer Vincent Saponari von den Eispiraten Crimmitschau hat bei der 2:3 (2:1,0:1,0:1)-Niederlage im Testspiel gegen die Lausitzer Füchse die Hartgummischeibe in den eigenen Kasten geschossen – vorbei an Torhüter Christian Schneider, der bei einer angezeigten Strafe für die Gäste auf die Bank eilte....
