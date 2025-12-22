Rätselraten bei den Eispiraten Crimmitschau: Christian Schneider steht auf dem Protokoll und fehlt auf der Bank

Für eine ungewöhnliche Maßnahme hat sich der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau beim Heimspiel am Sonntag entschieden. Teammanager Ronny Bauer erläutert die Hintergründe.

Sein Name stand auf dem Protokoll. Sein Platz auf der Bank blieb leer: Back-up-Torhüter Christian Schneider vom Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau hat am Sonntag beim 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen den ESV Kaufbeuren Rätselraten unter den eingefleischten Fans ausgelöst.