Auf der Bank der Eispiraten Crimmitschau hat Back-up-Keeper Christian Schneider am Sonntag gefehlt.
Auf der Bank der Eispiraten Crimmitschau hat Back-up-Keeper Christian Schneider am Sonntag gefehlt. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Rätselraten bei den Eispiraten Crimmitschau: Christian Schneider steht auf dem Protokoll und fehlt auf der Bank
Redakteur
Von Holger Frenzel
Für eine ungewöhnliche Maßnahme hat sich der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau beim Heimspiel am Sonntag entschieden. Teammanager Ronny Bauer erläutert die Hintergründe.

Sein Name stand auf dem Protokoll. Sein Platz auf der Bank blieb leer: Back-up-Torhüter Christian Schneider vom Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau hat am Sonntag beim 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen den ESV Kaufbeuren Rätselraten unter den eingefleischten Fans ausgelöst.
