Till Michel (Mitte) kehrte nach elfwöchiger Pause ins Team der Eispiraten Crimmitschau zurück.
Till Michel (Mitte) kehrte nach elfwöchiger Pause ins Team der Eispiraten Crimmitschau zurück. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Schultereckgelenk gesprengt und Schlüsselbein gebrochen: So hat sich Till Michel ins Team der Eispiraten Crimmitschau zurückgekämpft
Von Holger Frenzel
Früher als erwartet kehrte der 22-jährige Stürmer in den Kader des Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen zurück. Warum ihm die aktuelle Torflaute seiner Kollegen keine Sorgen bereitet.

Till Michel streifte sich nach einer elfwöchigen Zwangspause wieder das Trikot des Eispiraten Crimmitschau über. Der 22-jährige Stürmer musste mit einer Schulterverletzung pausieren. Das Schlüsselbein war gebrochen. Das Schultereckgelenk gesprengt. „Die Zeit als Zuschauer war nicht einfach“, sagt der Linksschütze, der sich Ende Oktober...
