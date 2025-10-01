Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stürmer Colin Smith (rotes Trikot) hat nach seinen Abgang aus Crimmitschau den Kontakt zu den Eispiraten-Verantwortlichen gesucht.
Stürmer Colin Smith (rotes Trikot) hat nach seinen Abgang aus Crimmitschau den Kontakt zu den Eispiraten-Verantwortlichen gesucht. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Stürmer Colin Smith (rotes Trikot) hat nach seinen Abgang aus Crimmitschau den Kontakt zu den Eispiraten-Verantwortlichen gesucht.
Stürmer Colin Smith (rotes Trikot) hat nach seinen Abgang aus Crimmitschau den Kontakt zu den Eispiraten-Verantwortlichen gesucht. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau
Topscorer wieder auf dem Spielermarkt: Wie oft hat Colin Smith an den letzten Tagen mit den Eispiraten Crimmitschau telefoniert?
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurz nach dem Saisonstart gibt es Bewegung auf dem Eishockey-Transfermarkt. Colin Smith, der sich erst im Sommer aus Crimmitschau verabschiedete, sucht schon wieder ein neues Team.

Stürmer Colin Smith befindet sich auf Clubsuche. Der 32-jährige Deutsch-Kanadier löst seinen Vertrag bei der Düsseldorfer EG auf. Darüber berichteten zuerst das Online-Portal „Eisblog“ und die Rheinische Post. Erst im Sommer war Colin Smith – trotz eines laufenden Vertrages – von Crimmitschau nach Düsseldorf gewechselt. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
01.10.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau und der gelungene Saisonstart: Ein Trio präsentiert sich wie ausgewechselt
Vincent Saponari (am Puck) geht in seine dritte Saison bei den Eispiraten Crimmitschau. Er übernimmt mehr Verantwortung im Powerplay.
Sorgenkinder agieren (wieder) als Leistungsträger. Beim Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau ist Verlass auf Mario Scalzo, Mirko Sacher und Vincent Saponari. Wie sie es aus dem Formtief herausgeschafft haben.
Holger Frenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
30.09.2025
2 min.
Eispiraten Crimmitschau und das Rätselraten um Stürmer Dylan Wruck: Jetzt spricht Trainer Jussi Tuores
Dylan Wruck hat in den ersten vier Punktspielen bei den Eispiraten Crimmitschau gefehlt.
Der Routinier soll am Freitag erstmals im Kader des Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau stehen. Wo die Erfahrung des 33-Jährigen trotz des gelungenen Saisonstarts benötigt wird.
Holger Frenzel
Mehr Artikel