Topscorer wieder auf dem Spielermarkt: Wie oft hat Colin Smith an den letzten Tagen mit den Eispiraten Crimmitschau telefoniert?

Kurz nach dem Saisonstart gibt es Bewegung auf dem Eishockey-Transfermarkt. Colin Smith, der sich erst im Sommer aus Crimmitschau verabschiedete, sucht schon wieder ein neues Team.

Stürmer Colin Smith befindet sich auf Clubsuche. Der 32-jährige Deutsch-Kanadier löst seinen Vertrag bei der Düsseldorfer EG auf. Darüber berichteten zuerst das Online-Portal „Eisblog" und die Rheinische Post. Erst im Sommer war Colin Smith – trotz eines laufenden Vertrages – von Crimmitschau nach Düsseldorf gewechselt.