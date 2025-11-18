Trainerkarussell dreht sich am Eishockey-Standort in Crimmitschau: Sebastian Becker kehrt in den Sahnpark zurück

Eispiraten Crimmitschau
Der ehemalige Co-Trainer der Eispiraten übernimmt die Verantwortung für das U-17-Team des Stammvereins. Landen – in den nächsten Wochen – noch mehr Aufgaben auf dem Tisch des 35-Jährigen?
Nach einer rund sechsmonatigen Pause steht Sebastian Becker wieder im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau hinter der Bande – allerdings in neuer Rolle.
