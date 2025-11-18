Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sebastian Becker kehrt als Trainer in das Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau zurück.
Sebastian Becker kehrt als Trainer in das Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau zurück. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau
Trainerkarussell dreht sich am Eishockey-Standort in Crimmitschau: Sebastian Becker kehrt in den Sahnpark zurück
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der ehemalige Co-Trainer der Eispiraten übernimmt die Verantwortung für das U-17-Team des Stammvereins. Landen – in den nächsten Wochen – noch mehr Aufgaben auf dem Tisch des 35-Jährigen?

Nach einer rund sechsmonatigen Pause steht Sebastian Becker wieder im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau hinter der Bande – allerdings in neuer Rolle.
13.11.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Eine neue Rolle beschert Louis Brune mehr Zeit am Puck
Louis Brune stürmt bei den Eispiraten Crimmitschau neben Denis Shevyrin und Vincent Saponari. Er ist zudem Pate des Kids-Club.
Auf den Eishockey-Zweitligisten warten Weißwasser und Kassel als Gegner. Trainer Jussi Tuores über den 25-jährigen Stürmer: „Wir werden in den nächsten Wochen viele gute Momente von ihm sehen.“ Auf und neben dem Eis. Warum?
Holger Frenzel
17:21 Uhr
3 min.
Brandgefahr vermeiden: Asche richtig entsorgen
Vor dem Entsorgen muss die Asche vollständig erkaltet sein: Glutnester können noch Tage später Brände verursachen.
Viele Brände könnten verhindert werden - dafür müsste die Asche aus dem Kamin oder dem Ofen aber korrekt entsorgt werden. Ein Brandermittler der Kripo Goslar gibt Tipps.
11:30 Uhr
4 min.
„Jedes Spiel ist ein Test, den man nach einer Trainingswoche absolvieren muss“: Feuertaufe für Talente der Eispiraten Crimmitschau
Johannes Schmid stürmt bei den Eispiraten Crimmitschau aktuell mit Louis Brune und Denis Shevyrin.
Die personelle Lage beim Eishockey-Zweitligisten bleibt angespannt. Alexander Vladelchtchikov und Johannes Schmid übernehmen deshalb mehr Verantwortung. Welche Mentoren helfen dem Duo ganz besonders?
Holger Frenzel
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
Mehr Artikel