Trainerkarussell dreht sich am Eishockey-Standort in Crimmitschau: Sebastian Becker kehrt in den Sahnpark zurück

Der ehemalige Co-Trainer der Eispiraten übernimmt die Verantwortung für das U-17-Team des Stammvereins. Landen – in den nächsten Wochen – noch mehr Aufgaben auf dem Tisch des 35-Jährigen?

Nach einer rund sechsmonatigen Pause steht Sebastian Becker wieder im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau hinter der Bande – allerdings in neuer Rolle. Nach einer rund sechsmonatigen Pause steht Sebastian Becker wieder im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau hinter der Bande – allerdings in neuer Rolle.